Появилось видео ночной репетиции парада Победы на Красной площади

На Красной площади прошла первая ночная репетиция парада Победы. Видео опубликовало агентство «Москва».

В репетиции приняли участие 35 парадных расчетов и наземная техника, в том числе пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», танки Т-72Б3 и Т-14 «Армата», ракетные комплексы «Искандер-М», бронетранспортеры «Бумеранг», боевые машины пехоты «Курганец» и боевые машины поддержки танков «Терминатор».

По информации «Интерфакса», в этом году в репетиции впервые приняли участие курсанты Московского университета МВД России имени Кикотя, женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны и кадеты корпуса Следственного комитета имени Александра Невского.