Появилось видео встречи исчезнувшей в московском аэропорту собаки с хозяйкой

Воссоединение собаки с хозяевами состоялось в Крыму.

О том, что животное после побега удалось найти, стало известно ранее, 16 сентября. До этого сообщалось о том, что собака перегрызла защитный хомут и выбежала из переноски перед погрузкой на рейс.

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