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Появилось видео встречи исчезнувшей в московском аэропорту собаки с хозяйкой
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Видеозапись встречи исчезнувшей ранее в московском аэропорту Домодедово собаки с ее хозяйкой появилась в сети. Кадры опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
Уточняется, что собака Ева, которая в понедельник, 13 сентября, сбежала при погрузке в самолет, летела к хозяйке в салоне воздушного судна. На появившихся в сети кадрах видно, как питомец обрадовался встрече с людьми и, виляя хвостом, побежал к ним навстречу.
Воссоединение собаки с хозяевами состоялось в Крыму.
О том, что животное после побега удалось найти, стало известно ранее, 16 сентября. До этого сообщалось о том, что собака перегрызла защитный хомут и выбежала из переноски перед погрузкой на рейс.
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