Появилось видео задержания избившей пенсионера санитарки в Подмосковье

Ранее стало известно, что следователи начали проверку на предмет условий содержания в доме престарелых после публикации видео, на котором демонстрировалась жестокое обращение персонала по отношению к постояльцам. Позднее появилась информация, что санитарка по имени Елена собрала вещи и покинула учреждение, когда увидела компрометирующее видео.

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