Появилось видео задержания избившей пенсионера санитарки в Подмосковье
Санитарка, избившая пенсионера в подмосковном доме престарелых «Олимпия Хаус», задержана на автовокзале. Уточняется, что женщина пыталась купить билет. Видео с места событий появилось в Telegram-канале «МК: Срочные новости».
В ролике видно, как сотрудник Следственного комитета и задержанная заходят в здание Главного управления ведомства по городу Балашихе. После этого они проследовали в кабинет.
Ранее стало известно, что следователи начали проверку на предмет условий содержания в доме престарелых после публикации видео, на котором демонстрировалась жестокое обращение персонала по отношению к постояльцам. Позднее появилась информация, что санитарка по имени Елена собрала вещи и покинула учреждение, когда увидела компрометирующее видео.
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