Сегодня в 18:48

Появилось видео задержания избившей пенсионера санитарки в Подмосковье

Новости /
Появилось видео задержания избившей пенсионера санитарки в Подмосковье
Кадр: телеграм-канал «МК: срочные новости»

Санитарка, избившая пенсионера в подмосковном доме престарелых «Олимпия Хаус», задержана на автовокзале. Уточняется, что женщина пыталась купить билет. Видео с места событий появилось в Telegram-канале «МК: Срочные новости».

В ролике видно, как сотрудник Следственного комитета и задержанная заходят в здание Главного управления ведомства по городу Балашихе. После этого они проследовали в кабинет.

Ранее стало известно, что следователи начали проверку на предмет условий содержания в доме престарелых после публикации видео, на котором демонстрировалась жестокое обращение персонала по отношению к постояльцам. Позднее появилась информация, что санитарка по имени Елена собрала вещи и покинула учреждение, когда увидела компрометирующее видео.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!