Поза пассажира в вагоне московского метро развеселила пользователей сети

Пассажир столичного метро, забравшийся на поручень в вагоне, попал на фото и развеселил своей позой пользователей сети. Снимок россиянина, сидящего на корточках, опубликовали в Telegram-канале «Москвач».

«Когда в душе ты птичка», — прокомментировала фото администрация сообщества.

Многие комментаторы отнеслись к увиденному с юмором. «Детство вспомнил», «А что без семок?», «Пол — это лава», — развеселились юзеры под постом. Кто-то при взгляде на кадр вспомнил об «осеннем обострении», во время которого некоторые люди могут вести себя странно.

Нашлись те, кто осудил поведение россиянина и счел такой поступок бескультурным. «А ничего, что пассажиры за поручень руками держатся?», «По башке бы этой "птичке" надо дать. И заставить языком вылизать весь этот поручень», — возмутились комментаторы. В ответ их призвали быть добрее и отметили, что мужчина не совершил ничего преступного. «Да, неправильно это, но зачем столько грязи лить на человека?» — поинтересовался один из участников дискуссии.

Ранее в московском метро заметили человека-«фрукта». Необычная прическа пассажира напомнила пользователям сети об ананасе или антенне.