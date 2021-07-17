Пожар на складе покрышек в Подмосковье попал на видео

17 июля в подмосковной Балашихе загорелся склад с автомобильными покрышками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Склад располагается в микрорайоне Салтыковка на улице Поповка. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, у здания рухнула кровля.

В 18:37 была объявлена ликвидация открытого горения. Причина возгорания пока не уточняется.

Пожар был заснят на видео жителями соседних домов. На кадрах виден густой черный дым, распространившийся от горящих покрышек, а также открытый огонь.

Ранее сообщалось, что на металлобазе в московском районе Некрасовка по адресу 2-я Вольская, дом 34 возникло возгорание. Площадь пожара выросла до одной тысячи квадратных метров. Согласно предварительным данным, горела металлобаза, где хранится различный металлолом, в том числе холодильники. Там же находилась тара с маслом, которая периодически взрывалась.

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