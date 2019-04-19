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Пожар возле жилого комплекса на юге Москвы сняли на видео

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В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен пожар, возникший в районе жилых домов на юге столицы. Ролик был опубликован в Telegram в пятницу, 19 апреля.

По информации авторов поста, возгорание произошло неподалеку от комплекса ЗИЛАРТ, расположенного в Даниловском районе города.

Как уточнили радиостанции «Говорит Москва» в МЧС, пожар был ликвидирован. «Возгорание было на улице Архитектора Щусева, дом 1. На уровне пятого этажа горел битум, площадь возгорания — 80 метров», — отметил представитель ведомства, добавив, что сведений о пострадавших не поступало.

В конце прошлого года первые четыре дома строящегося ЖК ЗИЛАРТ были введены в эксплуатацию.

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