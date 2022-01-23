Пожилая москвичка не дождалась дворников и убрала улицу

Участники группы Facebook «Аэропорт / Сокол без цензуры» обсуждают пожилую женщину, которая не дождалась дворников и сама почистила улицу.

Одна из участниц сообщества рассказала, что пожилая женщина всю зиму расчищает пешеходную дорожку на малом Коптевском переулке от снега, потому что про это место забыли коммунальные службы. «Я с ней познакомилась по случаю, она в очень солидном старшем пенсионном возрасте. Но чистит лихо, скидывает снег на газон, не отдыхает. А дорожка длинная и широкая», — добавила пользовательница.

Пользователи сети восхитились поступком женщины. «Плохо, что не чистят дворники, но дама все же прекрасна и творит добро! Спасибо ей и за расчистку и за позитив!», «Какая молодец! Крутая!» — написали юзеры.

При этом многие отметили, пенсионерке должны доплачивать за такую работу. Однако некоторые москвичи хоть и поблагодарили женщину за труд, но все же посоветовали писать жалобу на отсутствие работников «Жилищника» на портал «Наш город».

Ранее москвичи похвалили дворников за отличную работу.