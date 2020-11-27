Пожилая москвичка помогла незнакомцу и лишилась 800 тысяч рублей

На Краснопролетарской улице в Москве 80-летняя женщина согласилась помочь незнакомцу и лишилась 800 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 12 октября к пожилой москвичке на улице подошел мужчина. Он заявил, что переехал из Украины в Россию и хочет купить квартиру, однако родственники отказываются высылать ему деньги. Мужчина обратился к пенсионерке за помощью, чтобы ему не пришлось платить комиссию за перевод с Украины.

Отправившись в банк с незнакомцем, женщина сняла со счета 800 тысяч рублей. Затем, сев в машину к злоумышленнику, она отдала ему деньги. В ответ он заявил, что необходимо сфотографировать средства, при этом незнакомец заменил купюры в конверте фальшивыми, когда женщина отвлеклась. После этого москвичка отправилась обратно в банк, чтобы вернуть деньги, однако там их принять отказались.

По факту произошедшего проводится проверка.

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