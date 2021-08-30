Пожилая пара с бумажной картой в московском метро растрогала россиян

Фотография пожилой пары, разглядывающей бумажную карту в вагоне столичного метро, растрогала россиян. Снимок выложили в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

«На двоих один рюкзачок и одно направление... Выбирают маршрут по карте (без мобильника и навигатора), так трогательно», — написала автор поста. Комментаторы поддержали женщину и отметили красоту пожилой пары. Одна из пользовательниц узнала на снимке своих соседей и сообщила, что те «очень хорошие люди», которые вырастили троих детей.

Нашлись те, кто одобрил использование бумажных карт. «Очень приятно видеть, да я и сама такая», — отметила одна из подписчиц. Кто-то согласился с юзершей и добавил, что подобными картами пользоваться удобнее, чем другими средствами навигации. «Метро по виду московское… А карта новгородская... Заблудились, похоже», — с юмором отметила одна из комментаторов.

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