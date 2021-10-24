Пожилая россиянка выбросила в окно полмиллиона рублей

Жительница Москвы столкнулась с аферистами, которые обманным путем вынудили ее выбросить свои денежные средства в размере более полумиллиона рублей в окно. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

82-летней россиянке несколько раз звонил неизвестный, представившийся участковым, и заявлял, что ее хотят обокрасть. Чтобы избежать этого, пенсионерке посоветовали снять со своих счетов денежные средства. В общей сумме москвичка обналичила 596 тысяч рублей.

После этого ей позвонил тот же мужчина и объяснил, что все это время с ней разговаривал не он, а мошенник, и деньги нужно «спасать». Лжеучастковый посоветовал женщине положить наличные средства в пакет и выбросить его из окна на дорогу, где он будет их ждать. Пенсионерка выполнила все требования, однако спустя время поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

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