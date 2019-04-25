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Праздники в Москве начнутся с дождей

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В первомайские праздники, с 1 по 5 мая, в столичном регионе будет переменная облачность, местами возможны дожди. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

«С 1 по 5 мая преобладающая температура ночью в столице плюс 3 - плюс 8 градусов, в отдельных местах не исключено понижение до 0 градусов. Дневная температура будет плюс 10-15 градусов», — уточнила она.

Похолодание придет в Москву к православной Пасхе, которая выпала на 28 апреля. В конце недели в столичном регионе могут пройти ливни.

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