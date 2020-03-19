Предсказана погода в Москве на апрель

Предсказана погода в столице на апрель. Об этом агентству «Москва» рассказали в Гидрометцентре.

По словам заместителя директора учреждения Дмитрия Киктева, погода в Москве во втором месяце весны покажет значения выше нормы. Тем не менее не исключены «зимние рецидивы» с заморозками и снегом, предупредил он.

Синоптик добавил, что потепление в столицу придет в начале следующей недели. В ближайшие же выходные, по его прогнозам, ожидается температура около нуля и снег.

Прошлогодний апрель выдался в столице самым сухим за последние 100 лет. За месяц выпало всего 19 процентов от месячной нормы осадков.

В 2019-2020 годах москвичи пережили самую теплую зиму на всю историю метеонаблюдений. Средние показатели температуры в марте также остаются выше средних значений.

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