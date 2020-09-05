Представлены новые поезда московского метро

Поезда «Москва-2020» будут курсировать на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро. Особенность новых поездов заключается в том, что ширина дверей станет больше на 15 процентов, просторный межвагонный переход — на 57 процентов, появится новейшая система информирования пассажиров, включающая увеличенные ЖК-дисплеи со схемой линии метро над дверьми, новые информационные дисплеи в консолях под потолком, система ЖК-мониторов на стенах, увеличенные тач-экраны для построения маршрутов, разъемов USB для зарядки гаджетов будет больше в пять раз, они разместятся на каждом сиденье.

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