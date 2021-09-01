Премьер-министр России рассказал о неудаче при поступлении в МГУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин вспомнил, как он не смог поступить в МГУ имени Ломоносова. По его словам, тогда для поступления ему не хватило всего полбалла, пишет «Московский комсомолец».

«Хотя эти полбалла вроде бы должны были быть, я закончил экономико-математическую школу при МГУ, хорошо закончил, на пятерки», — отметил глава правительства на встрече с учащимися подмосковного физтех-лицея в среду, 1 сентября.

Премьер-министр добавил, что сейчас уже не помнит, в чем была причина недобора половины балла, однако уточнил, что после неудачи подал документы в МГТУ «СТАНКИН» и поступил на вечернее отделение. Там же будущий глава правительства устроился на работу учебным мастером и параллельно каменщиком на стройке. Уже на втором курсе студенту предложили перевод на дневное отделение.

Ранее стало известно, что отец девятилетней москвички-вундеркинда Алисы Тепляковой, зачисленной на платное отделение факультета психологии в МГУ, собирается ходить вместе с ней на пары. Тепляков отметил, что единственное, чем недовольна его дочь, — это то, что лекции нельзя поставить на паузу или перемотать, как при домашнем обучении.

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