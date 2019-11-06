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В московском метро заметили место премиум-класса

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Фото: телеграм-канал «Метро Москвы»

В сети обратили внимание на пассажира московского метро, который решил сделать свою поездку более комфортной при помощи кожаного кресла. Фотографию его в среду, 6 ноября, опубликовал Telegram-канал «Метро Москвы».

На снимке запечатлен человек, который сидит в поезде метро не просто на сиденье, а на части кожаного кресла.

«Метро премиум-класса», — подписал автор под фотографией. Где и когда был сделан снимок, не уточняется.

В конце октября в столичном метрополитене заметили бородатого человека с накрашенными губами, в розовом платье и парике. Пользователи соцсетей окрестили его простой русской бабой и Кончитой Вурст по-мокшански.

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