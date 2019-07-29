Президент Сербии назвал «Зарядье» лучшим парком в Европе

Президент Сербии Александр Вучич в беседе с журналистами в городе Нише выразил восхищение Москвой и назвал парк «Зарядье» одной из главных ее достопримечательностей. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Москва сегодня и Москва 10 лет назад — это два разных города, город сегодня выглядит в 10 раз лучше, чем 10 лет назад», — сказал Вучич, отметив, что в российскую столицу вложены огромные деньги.

Среди главных достопримечательностей города он выделил парк «Зарядье», который, по мнению Вучича, является лучшим в Европе.

В июле 2018 года иностранные футбольные болельщики назвали самые красивые станции московского метро. По их мнению, на Сокольнической линии самая красивая станция — «Комсомольская», на Замоскворецкой — «Маяковская», на Арбатско-Покровской — «Парк Победы», на Кольцевой — «Таганская», на Таганско-Краснопресненской — «Пушкинская».

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