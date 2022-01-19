При аварии со скорой в Новой Москве пострадала беременная женщина

Скорая столкнулась с легковым автомобилем на Варшавском шоссе в Новой Москве, при аварии пострадали четыре человека, в том числе беременная женщина. Об этом в среду, 19 января, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в момент ДТП женщина находилась внутри кареты, ее эвакуировали авиацией.

Как сообщила Госавтоинспекция в своем Telegram-канале, травмы пострадавших не являются тяжелыми. По предварительным данным, водитель легковушки поворачивал на зеленый сигнал светофора и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем скорой помощи с включенными спецсигналами.

«В результате происшествия пострадали два медработника и госпитализированный. Предварительно травмы у пострадавших не тяжелые», — уточняется в сообщении.

22 декабря сообщалось, что в результате столкновения двух фур на 29-м километре МКАД погибли два человека, с места ЧП был госпитализирован еще один человек.