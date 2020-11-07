При крушении самолета в Подмосковье погиб ведущий НТВ

В Подмосковье, вблизи города Люберцы, пилот легкомоторного самолета совершил жесткую посадку из-за неисправного двигателя. В результате и он, и его супруга скончались на месте. Об этом сообщает ТАСС.

Выяснилось, что за штурвалом находился ведущий программы «ДНК» на НТВ, соведущий ток-шоу «Звезды Сошлись» Александр Колтовой. Вместе с женой они вылетели с аэродрома Мячково и направлялись в Рыбинск Ярославской области. У журналиста было разрешение на полет, а самолет прошел все технические проверки.

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» опубликовал видео с места крушения самолета. На кадрах видно, что летательный аппарат сгорел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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