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При взрыве в Подмосковье частично обрушилось здание

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При взрыве в Подмосковье частично обрушилось здание
Фото: Globallookpress.com

Частичное обрушение частного дома произошло в подмосковных Люберцах после взрыва. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

По данным источника, во вторник, 30 ноября, в 4:48 утра в деревне Торбеево, в доме 22, произошел взрыв неизвестного происхождения.

Видео с кадрами с места аварии появилось в Telegram-канале «NEWS.ru | Новости».

По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», взорвался котел, которым обогревали помещения. В доме жила семья Шариповых. В результате происшествия пострадали двое детей — 8-летняя девочка и 11-летний мальчик. Их госпитализировали. На месте проводится проверка.

Ранее в подмосковном Подольске при взрыве в квартире погиб 17-летний школьник. Предположительно, он стал жертвой собственной неосторожности.

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