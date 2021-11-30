При взрыве в Подмосковье частично обрушилось здание

Частичное обрушение частного дома произошло в подмосковных Люберцах после взрыва. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

По данным источника, во вторник, 30 ноября, в 4:48 утра в деревне Торбеево, в доме 22, произошел взрыв неизвестного происхождения.

Видео с кадрами с места аварии появилось в Telegram-канале «NEWS.ru | Новости».