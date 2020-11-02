Приехавшая в Москву жительница Нью-Йорка скончалась в такси

В московском такси скончалась по неизвестным причинам 24-летняя жительница Нью-Йорка Ноэль Крихети, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утром в воскресенье, 1 ноября, уроженку США таксист забрал из ночного заведения на Шарикоподшипниковской улице. Там девушка встречалась со знакомыми, выпивала алкоголь и принимала наркотики.

По данным источника в правоохранительных органах, в машине Крихети стало плохо, она потеряла сознание и впоследствии скончалась. Уже организована проверка, причины смерти выясняются.

В декабре 2018-го сообщалось о смерти москвича 1996 года рождения по имени Иисус. После проведенного вскрытия выяснилось, что он скончался в результате отравления сильным наркотиком — морфином.

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