Приехавший в Москву мужчина покурил кальян за 19 тысяч рублей на свидании

К паре подошел официант, который предложил сделать заказ. Сотрудник заведения отметил, что кальянная открылась недавно, поэтому меню еще нет, и предложил заказать кальян, фруктовую тарелку и напитки. «Не почувствовав подвоха, мужчина согласился. Когда свидание подошло к концу, заявитель попросил счет и был удивлен итоговой суммой, которая составляла практически 19 тысяч рублей», — говорится в сообщении столичного главка МВД.

Завышенная стоимость в чеке возмутила приехавшего в столицу мужчину и он начал разбираться, в чем дело. К столику, где сидела пара, подошли двое сотрудников кальянной и потребовали от мужчины оплатить счет. Когда мужчина достал кошелек, то официант, как отметили в ведомстве, открыто похитил из него находящиеся там шесть тысяч рублей. Потерпевшего заставили вместе с сотрудниками заведения идти до ближайшего банкомата, чтобы снять деньги и расплатиться с ними.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны двое сотрудников кальянной. Предположительно, это не единичный случай.

Ранее сообщалось, что в кальянной в центре Москвы избили и обокрали туриста, который пришел на свидание с девушкой. Пара познакомилась в приложении Tinder, после чего решила встретиться впервые. По словам гражданина ЮАР, на встрече он вместе с новой знакомой заказал кальян и шампанское, при этом счет в конце вечера составил почти 35 тысяч рублей. Мужчина не захотел платить, из-за чего получил несколько ударов, а также угрозы.

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