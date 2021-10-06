Приезжие похитили россиянина и угрожали ему убийством

На юго-востоке Москвы мужчина стал жертвой похищения, сев в машину к приезжим. По информации телеканала РЕН ТВ, россиянину удалось сбежать.

31-летний мужчина хотел вызвать такси с помощью приложения, стоя около своего дома в Ферганском проезде. В то же время к нему подъехала иномарка. Водитель предложил довезти москвича до места назначения, чтобы тот не ждал машину. Россиянин согласился и сел в авто.

Сначала мужчина не заметил, что в салоне находятся еще двое пассажиров. В какой-то момент один из них приставил нож к горлу москвича и начал угрожать убийством. При этом злоумышленник заявил, что ему не нужны деньги пассажира. Вскоре в машину сел еще один человек с оружием. У мужчины отобрали смартфон и сказали, что его отвезут во двор, где нет освещения, и застрелят.

Когда иномарка свернула с дороги, москвич попросил выпустить его из машины, чтобы покурить. Оказавшись на улице, он смог привлечь внимание жителя соседнего дома и позвал его на помощь. Тот подбежал к пострадавшему и спугнул похитителей.

Мужчина обратился в полицию. Злоумышленников объявили в розыск и вечером того же дня задержали. Все трое оказались уроженцами одной из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК России («Разбой»).

Ранее мигранты, похитившие подростков в Москве, получили тюремный срок в колонии. Приезжие держали мальчиков в подвале жилого дома и привлекали к строительным работам.