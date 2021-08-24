Приезжий из Чечни избил таксиста в Москве за отказ в поездке

На севере Москвы чеченец избил 38-летнего таксиста и забрал у него из бардачка ценные вещи. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что инцидент произошел после отказа в поездке без предварительного заказа.

Изначально таксист забрал двух пассажиров с улицы Декабристов и доставил их до точки назначения в Красностуденческом проезде. Чеченцы покинули машину, но вскоре вернулись и потребовали везти их дальше. Получив отказ, один из злоумышленников несколько раз ударил водителя по голове и забрал из автомобиля телефон, деньги, страховку и документы.

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранительные органы установили личность напавшего. Им оказался 30-летний приезжий из Чечни Рахим Ахмадов. Преступник отдал похищенные вещи и сознался в содеянном.

Ранее двое чеченцев похитили у московского священника 92 тысячи рублей. Иерей Храма Христа Спасителя Дмитрий Кельманов два раза перевел деньги злоумышленникам. Преступники просили средства в долг якобы на билеты домой и операцию для жены. Не дождавшись возврата денег, священник обратился в полицию.

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