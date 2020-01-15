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Прихожан решили завлекать в церковь неоновой подсветкой

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Фото: Mash

Купола построенной в Красногорске церкви украсили неоновой подсветкой. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Настоятель церкви, отец Григорий Геронимус рассказал, что он «старается делать все, чтобы люди наши храмы заметили. Чтобы свет был виден в физическом, самом непосредственном смысле».

Священник сравнил подсветку куполов с колоколом, который также призывает на богослужение. «Это особенное место, место, исполненное света», — отметил он.

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