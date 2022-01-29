Припарковавшийся на тротуаре у школы таксист напал на возмущенного жителя Лобни

Таксист сначала возмутился тому, что россиянка употребила в разговоре с ним матерное слово, а потом и вовсе заявил, что отвечать за это придется ее спутнику. «Я вас задеть не могу, а муж сейчас ляжет», — сказал он и через некоторое время претворил угрозу в жизнь.

Уточняется, что в настоящий момент жители города готовят обращение в полицию на обидчика.

Ранее пожилой россиянин устроил скандал в метро и напал на женщину из-за маски.