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Припарковавшийся на тротуаре у школы таксист напал на возмущенного жителя Лобни

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Припарковавшийся на тротуаре у школы таксист напал на возмущенного жителя Лобни
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Припарковавшийся на тротуаре у школы таксист напал на возмущенного жителя Лобни. Снятое пострадавшим видео опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

На кадрах видно, как к водителю подходит женщина и начинает просить его убрать автомобиль с не предназначенного для парковки места. Ее супруг снимает происходящее на камеру телефона.

Таксист сначала возмутился тому, что россиянка употребила в разговоре с ним матерное слово, а потом и вовсе заявил, что отвечать за это придется ее спутнику. «Я вас задеть не могу, а муж сейчас ляжет», — сказал он и через некоторое время претворил угрозу в жизнь.

Уточняется, что в настоящий момент жители города готовят обращение в полицию на обидчика.

Ранее пожилой россиянин устроил скандал в метро и напал на женщину из-за маски.

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