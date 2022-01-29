Припарковавшийся на тротуаре у школы таксист напал на возмущенного жителя Лобни
Припарковавшийся на тротуаре у школы таксист напал на возмущенного жителя Лобни. Снятое пострадавшим видео опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
На кадрах видно, как к водителю подходит женщина и начинает просить его убрать автомобиль с не предназначенного для парковки места. Ее супруг снимает происходящее на камеру телефона.
Таксист сначала возмутился тому, что россиянка употребила в разговоре с ним матерное слово, а потом и вовсе заявил, что отвечать за это придется ее спутнику. «Я вас задеть не могу, а муж сейчас ляжет», — сказал он и через некоторое время претворил угрозу в жизнь.
Уточняется, что в настоящий момент жители города готовят обращение в полицию на обидчика.
Ранее пожилой россиянин устроил скандал в метро и напал на женщину из-за маски.