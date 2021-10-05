Учитель с 50-летним стажем рассказала россиянам о роли директоров школ

Учитель химии Марина Войцеховская, начавшая преподавать ровно 50 лет назад, рассказала «Мосленте» о роли современных директоров, которые, по ее мнению, должны быть в первую очередь менеджерами.

По ее словам, работа директора очень изменилась с тех пор, когда в Москве начали объединение школ и детских садов в образовательные комплексы — МОКи. Женщина вспоминает, что раньше она могла проверять подготовку учителей к урокам и не допускать преподавателя к работе в случае, если у него не было необходимых конспектов. Однако в сегодняшних школах так детально изучать готовность учителей просто невозможно.

«Сейчас директор МОКа не может себе этого позволить. Та школа, где работала я, вошла в один комплекс с еще двумя. К ним присоединили пять детских садов. И это еще маленький МОК по меркам Москвы. В итоге у директора в подчинении несколько коллективов, разбросанных по району. И если раньше я знала всех своих в лицо, сегодня это невозможно», — пояснила она, добавив, что современный директор должен выполнять в первую очередь роль менеджера.

Это, по мнению Войцеховской, означает, что теперь качество образования остается полностью на совести самих учителей. Однако среди них есть как и добросовестные сотрудники, так и «халтурщики», признает она.

В заключении москвичка отметила, что ушла на пенсию еще семь лет назад и нисколько об этом не жалеет, так как именно в то время и началась история с объединением школ.

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