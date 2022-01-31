Пристыдившие должников коммунальщики возмутили россиян

В Facebook-группе «Хорошево-мневники / Щукино. Соседи» россиянка опубликовала сделанное в своем подъезде фото. В кадр попали долговые извещения, наполовину свисающие из почтовых ящиков пятерых ее соседей. Большинство пользователей сети возмущенно предположили, что таким образом коммунальщики решили пристыдить должников.

«Это нормально? Даже поленились в ящики кинуть!» — так рассказчица подписала снимок. «Они не поленились. Специально так кидают, чтобы другие видели. У нас в прошлом году на почтовые ящики неплательщиков красные квадраты приклеили, причем очень хорошим клеем, оторвать было не просто. Я письмо гневное написала, что не надо так унижать людей, ситуации разные бываю, тем более сейчас. Красные метки прекратились», — рассказала подписчица интернет-сообщества. Многие юзеры сошлись на мнении, что поступать таким образом с важными документами в любом случае нельзя. «Это чтобы они точно заметили», — отшутился участник дискуссии.

«У нас в подъезде в одной квартире никто не живет. Хозяин умер. Образовалась задолженность. Как же только коммунальщики не пытаются вызвать социальное давление на этого должника… И на дверь в квартиру объявление клеили, и на двери подъезда лист позора размещали, и в лифте всех проинформировали…» — поделилась историей россиянка. «У нас соседка умерла пять лет назад, квартира опечатана, а ее все стыдят за неуплату, аж ящик ломится…» — вспомнила похожий случай другая пользовательница сети.

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