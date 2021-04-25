Привившимся от коронавируса москвичам старше 60 лет дадут карты на тысячу рублей

Привившимся от коронавируса москвичам старше 60 лет дадут подарочные карты на одну тысячу рублей или промокод на такую же сумму в рамках программы «Миллион призов». Информация об этом опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что эта акция материально поддержит москвичей старшего возраста, а также поможет бизнесу. Главное, это ускорит вакцинацию и «спасет тысячи жизней».

Получить карты с 27 апреля смогут москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса и у которых есть московский полис ОМС. Потратить деньги можно будет в магазинах-партнерах программы «Миллион призов».

В акции смогут поучаствовать также москвичи, которые до 27 апреля успели сделать первую прививку или завершили вакцинацию. Регистрация на сайте «Миллион призов» откроется 27 апреля.

20 апреля Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве начала ухудшаться в последние недели. «Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», — написал градоначальник.

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