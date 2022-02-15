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Названы требующие вызова скорой признаки омикрона у детей

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Названы требующие вызова скорой признаки омикрона у детей
Фото: Константин Андреев / ТАСС

Зоя Андреева, врач, анестезиолог-ревматолог в интервью «Комсомольской правде» назвала опасные признаки заболевания омикроном у детей, при которых нужно незамедлительно вызывать скорую помощь.

По словам медика, помощь врачей необходима, если у ребенка трудно сбиваемая температура от 38 до 39 градусов, сопровождающаяся охлаждением конечностей. Также стоит обратиться за помощью при обмороках, судорогах любого характера и при жаре у ребенка в возрасте до года.

Андреева сообщила, что если у заболевшего наблюдается нетипичное психомоторное возбуждение, непрекращающийся плач, болезненная реакция на любые раздражители, а также обмороки, судороги, головная боль, рвота и сыпь, то это повод немедленно вызвать скорую.

«У детей даже вне ковида острое инфекционное заболевание может маскировать хирургические проблемы, и наоборот. С ковидом все намного сложнее. Боль в животе может сопровождать как острый период заболевания, так и быть симптомом постковидного синдрома», — заключила специалист.

Ранее врач-педиатр Сергей Токарев заявил, что при заражении омикрон-штаммом COVID-19 у маленьких детей до пяти лет может развиться смертельно опасное состояние. Эксперт уточнил, что преимущественно оно возникает у мальчиков.

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