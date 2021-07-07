Признание Моргенштерна в пьянстве подняло продажи одной книги на 200 процентов

Издательский дом «Книжники» заметил аномально высокий спрос на малоизвестную в России книгу «365 размышлений Ребе» после признания рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев) в пьянстве. Об этом сообщает BFM.RU.

Уточняется, что рост продаж книги составил 200 процентов за десять дней.

О своем пьянстве Моргенштерн заявил в интервью блогеру Даниле Поперечному в конце июня. «Я скатился в депрессию, забухал, и не только забухал. Ты удивишься, наверное, но меня вытащила из этого книга еврейского мудреца Ребе "365 размышлений Ребе". Мне ее подарили в синагоге, когда я ходил знакомиться с Берл Лазаром. Маленькая книжка, я ее прочитал и такой: черт, так вот же в чем секрет простой счастливой жизни, нужно просто отдавать миру больше позитива, и больше позитива будет возвращаться к тебе», — сказал рэпер.

За две недели интервью собрало свыше четырех миллионов просмотров на YouTube, а продажи книги начали расти. Главный редактор издательства «Книжники» Борух Горин рассказал, что об ажиотаже узнал от техподдержки Google. «Они написали нам письмо, мол, у вас происходит что-то непонятное: номер журнала 20-летней давности посетили больше чем обычно, на 15 тысяч процентов. Мы не поняли, что происходит, зашли туда и поняли, что там опубликован отрывок из этой книги еще тогда, когда ее первый раз издали, и люди, когда ищут "365 размышлений Ребе", попадают на эту страницу», — добавил он.

Согласно подсчетам, рост интереса к книге составил 15 тысяч процентов. В связи с этим издательство дозаказало еще 30 тысяч экземпляров и ожидает продать столько же, сколько было продано за предыдущие 20 лет.

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