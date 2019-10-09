Москву сковали пробки

Пробки в столичном регионе вечером в среду, 9 октября, достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Основные затруднения наблюдаются на Тверской улице, Петровке, Неглинной, Сретенке, а также на Москворецкой набережной, Болотной, Кадашевской, Софийской, Котельнической и Кремлевской набережных.

Движение замедлено практически на всем протяжении Садового кольца в обоих направлениях, а также на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе «Лужников», Тульской, Нижегородской, Русаковской, Хорошевской эстакад и улицы Новая Башиловка. Кроме того, наблюдаются заторы на юго-востоке и северо-западе внутренней стороны МКАД.

Согласно прогнозу специалистов, дороги в городе освободятся после 22:00 — ожидается, что к этому времени степень загруженности снизится до четырех баллов.

Ранее в среду в пресс-службе Центра организации дорожного движения РИА Новости сообщили о том, что в Москве ожидается ухудшение транспортной ситуации в связи с ремонтными работами и плохими погодными условиями, а именно, осадками в виде дождя. В частности, ограничения действуют в Северо-западном тоннеле, на внутренней стороне ТТК в районе Савеловского вокзала, Ярославском шоссе в сторону центра, а также на 34-м километре МКАД.

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