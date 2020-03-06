Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве вечером 6 марта достигли девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольце, а также на многих центральных улицах, в частности, Солянке, Сретенке, Неглинной и Новом Арбате. Также пробки образовались на столичных набережных — Москворецкой, Пречистенской, Котельнической, Павелецкой и Космодамианской.

Кроме того, автомобилисты сообщают о затруднении движения на Волоколамском и Звенигородском шоссе, а также Ленинском проспекте.

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