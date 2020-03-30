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Пробки в Москве после введения всеобщей самоизоляции оценили в 0 баллов
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Загруженность дорог в Москве оценивается в ноль баллов, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».
По его информации, на вылетных магистралях, внешней и внутренней стороне МКАД движение не затруднено.
На Третьем транспортном кольцах небольшие затруднения отмечаются в районах Марьина Роща, Беговой и Пресненский. На Садовом кольце затруднения зафиксированы в районах Хамовники, Якиманка, Таганский.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на улицах Балчуг, Тверская, Большая Лубянка, Остоженка, Пречистенка, а также в Лубянском проезде.
Согласно данным сервиса, в 9:00 загруженность столичных дорог составит ноль баллов.
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