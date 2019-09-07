Продавцы мороженого недополучили два миллиарда рублей из-за холода в Москве

В Москве продавцы мороженого и холодных напитков недополучили больше двух миллиардов рублей за сезон из-за холода. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на исследование компании Nielsen.

По данным исследования, спрос на сезонные продукты в июле и августе снизился от 5 до 30 процентов в зависимости от категории. Специалисты подсчитали, что энергетические напитки недополучили 3 процента продаж, продавцы воды потеряли 15 процентов прибыли, холодного чая — 14 процентов, продавцы кваса — 35 процентов. Спрос на пиво оказался на 7 процентов ниже ожидаемого, а на мороженое — почти на 23 процента.

При этом аналитики отмечают, что аномальная жара в Москве в мае и июле компенсировала снижение спроса.

По данным синоптиков, средняя температура июля в столице оказалась ниже нормы на 1,5 градуса. За сезон выпало около 80 процентов осадков.

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