Продажу бесплатных масок в московских магазинах объяснили

Медицинские маски, которые появились в ряде московских магазинов, закупались торговыми сетями, они не имеют никакого отношения к гуманитарной помощи из Китая. Так продажу бесплатных масок объяснили в супермаркете «Перекресток», на прилавках которого обнаружили соответствующий товар, пишет ТАСС.

Как пояснили в X5 Retail Group («Перекресток» входит в группу компаний), в первую очередь сеть закупала маски для сотрудников, на данный момент они полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. «Дополнительно закупленные объемы выставлены на продажу», — отметили представители холдинга.

О продаже бесплатных масок в московских магазинах ранее сообщил Telegram-канал «Московские новости». На поступивших в несколько сетевых магазинов средствах защиты стоит штамп, где по-китайски написано, что маски не для продажи, это гуманитарная помощь Китая.

В конце марта сообщалось, что в Россию завезли 25,5 миллиона медицинских масок из Китая. Планировалось, что маски отправят в регионы, в том числе волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым людям.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!