Продюсер занялся поиском квартиры в Москве и взволновал россиянок

«Больше всего хочу не первый этаж и хорошую звукоизоляцию. До Октябрьского поля, Войковской и Тимирязевской. Из живности привезу с собой только фикус по имени Федор», — пояснил он.

В комментариях к публикации некоторые россиянки предложили мужчине вместо аренды жилья познакомиться для дальнейшего общения. Женщины вспомнили о предыдущих мужчинах, которые размещали в группе подобные объявления, указав на то, что продюсер Петр из них самый симпатичный.

«Про ювелира все помнят? А ведь только успокоились», «Еще был латиноамериканский стоматолог, кажется. Но Петр, мне лично кажется, лучше всех. Как раз соседка квартиру сдает», «Я еще после ювелира не успокоилась, а тут такое», «Ювелир незабываем! Но продюсер симпатичней», — отметили подписчики сообщества.

Ранее, в августе, 25-летний врач из Бразилии дал объявление о поиске квартиры в Москве. В комментариях о себе он указал, что много работает и по три раза в день гуляет возле дома со своей собакой. «Живите у меня», «Напишите адрес, пожалуйста, я хочу у вас возле дома с собакой гулять по три раза», — написали юзеры.