Проезд на МЦД разрешат оплачивать банковской картой

В 2020 году пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) получат возможность оплачивать проезд банковской картой. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает «Москва 24» со ссылкой на директора по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артема Царева.

«Это запустится в ближайшее время, думаю, в этом году это будет реализовано. Через довольно короткое время», — отметил он. Специалисты уже работают над введением в МЦД новой системы оплаты.

Движение по МЦД было запущено 21 ноября. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Оплатить проезд можно картой «Тройка». Самой популярной стала станция «Одинцово».

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