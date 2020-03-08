Проезд на общественном транспорте для москвичек 8 Марта стал бесплатным

Проезд на общественном транспорте Москвы и Московской области в Международный женский день стал бесплатным. Эту акцию на своей странице в Twitter ранее анонсировал мэр столицы Сергей Собянин.

С самого утра корреспондент МОСЛЕНТЫ заметил, что, в метро женщины по привычке хотят оплатить проезд, однако их останавливают сотрудники подземки, поздравляют с праздником и открывают турникет, напоминая, что проезд 8 Марта для них бесплатный.

Градоначальник объяснил, что о таком подарке к 8 Марта он договорился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Ранее жительницам Москвы и Подмосковья объяснили, как воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте региона по случаю 8 Марта. Пассажиркам наземного транспорта достаточно будет просто не прикладывать проездной билет или социальную карту к валидатору. Желающим воспользоваться метро, Московским центральным кольцом и монорельсом сотрудники транспортного комплекса будут открывать турникет.

Жительницы столичного региона, которые захотят воспользоваться пригородными электричками, в том числе и Московскими центральными диаметрами, должны будут обратиться в кассу, чтобы получить бесплатный билет и пройти с ним через турникет.

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