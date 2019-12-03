Проезд по карте «Тройка» в Москве вновь подорожает

Проезд по карте «Тройка» в Москве с 1 февраля 2020 года подорожает на два рубля и составит 40 вместо 38 рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы, пишет ТАСС.

Разовые билеты на одну или две поездки также подорожают на два и четыре рубля соответственно. Как рассказали в пресс-службе мэрии, индексация тарифов не превысит уровня инфляции.

В январе 2019 года разовый проезд по карте «Тройка» подорожал до 38 рублей, а «Единый» билет на 60 поездок — до 1,9 тысячи рублей.

Электронная бесконтактная карта «Тройка» позволяет оплачивать проезд на любом городском виде общественного транспорта и на пригородных электричках. Карта предоставляет возможность пополнения баланса в текущем режиме или записи любых видов проездных: «ТАТ», «90 минут», «Единый».

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