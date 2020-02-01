Проезд в московском транспорте подорожал

В Москве с 1 февраля подорожал проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы заседания президиума столичного правительства.

Так, стоимость разовой поездки в метро, МЦК и МЦД увеличилась на два рубля и составила 40 рублей, за билет «Единый» на одну поездку теперь нужно заплатить 57 рублей вместо 55 рублей.

При этом для постоянных пользователей общественного транспорта стоимость проезда останется на уровне 2019 года. Проездной на сутки по-прежнему стоит 230 рублей, на трое суток — 438 рублей, на месяц — 2 170 рублей, на три месяца — 5 430 рублей, на год — 19,5 тысячи рублей.

За 2019 год, по данным Московского метрополитена, столичная подземка перевезла 2,5 миллиарда пассажиров, из них полностью оплатили проезд 1,8 миллиарда. Если взять в качестве стоимости проезда сумму в 38 рублей (цена одной поездки на метро по карте «Тройка» в 2019 году), то можно предположить, что на этом метрополитен заработал 68,4 миллиарда рублей.

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