Профессор МГУ ударил сына ножом из-за замечания

Профессор кафедры социологии и менеджмента общественных процессов МГУ имени Ломоносова Евгений Карцев ударил сына ножом из-за того, что тот сделал ему замечание. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, вечером в пятницу, 9 июля, 72-летний ученый-историк вернулся домой пьяный. Его 39-летнему сыну это не понравилось, и он упрекнул отца. Пожилой мужчина схватил нож и вонзил сыну в живот.

В результате инцидента пострадавшего доставили в больницу, а профессора — в отделение полиции.

Ранее в Москве напали на студентку МГУ Екатерину Конощенко. Неизвестный избил ее монтировкой. Инцидент произошел, когда москвичка фотографировалась на телефон. Горожанин подошел к ней и ударил по голове металлическим предметом. Пострадавшая в качестве самообороны успела распылить газовый баллончик в качестве защиты от нападавшего. Она смогла вырваться и скрыться от неизвестного.

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