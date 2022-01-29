Профессор посоветовал вернуть девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову в школу

Профессор НИУ ВШЭ Даниил Александров посоветовал вернуть девятилетнюю студентку факультета психологии МГУ Алису Теплякову в школу. Словами специалиста поделился «Московский комсомолец».

По мнению Александрова, девочке рано учиться в высшем учебном заведении, ведь через несколько лет у нее могут появиться новые интересы, совсем не связанные с психологией. «Алиса могла бы вернуться в какую-то хорошую школу. И неважно, что она сдала ЕГЭ. В Москве много хороших частных школ, и я бы на их месте сказал: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим», — заявил профессор.

Александров добавил, что обучение в школе поможет Тепляковой освоить социальные навыки благодаря общению со сверстниками. Также, подчеркнул он, у нее появится большая самостоятельность в поведении. «Университет и старшие классы школы — это не только освоение набора знаний. Для всех людей важно пройти определенные моменты этой жизни», — заключил специалист.

Ранее в МГУ раскрыли секрет феноменальных способностей девятилетней студентки Тепляковой.