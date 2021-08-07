Прогулка Аллы Пугачевой в красных шортах попала на видео и восхитила москвичей

Видео не оставило подписчиков равнодушными. «Алла Пугачева с детьми пошла за солью! Деревня Грязь в шоке!» — написал один из подписчиков.

В то же время многие отметили совсем не звездный характер Пугачевой. «Она дама мне кажется очень земная, во всех отношениях», — написала поклонница артистки. «Она-то земная, но продавцы все равно, думаю, падают», — заключил другой пользователь.

Ранее, 14 июля, сообщалось о том, что в Москве умер бывший муж Пугачевой — российский кинорежиссер и сценарист Александр Стефанович. В браке они состояли с 1977 по 1981 год.

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