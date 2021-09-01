Московская прокуратура нашла мать выброшенного в мусорный бак ребенка
Московская прокуратура нашла женщину, которая является матерью выброшенного в мусорный бак ребенка. Оказалось, что она родила прямо на улице и сразу избавилась от младенца. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что россиянка родила ребенка в кустах на улице Усачева, завернула младенца в штаны, а после положила в пакет и выбросила в мусорный бак. На кадрах видно, как женщина уходит с места преступления.
Экспертизой было установлено, что россиянка вменяема и не нуждается в психиатрической помощи — она осознавала, что она делает и к каким последствиям может привести ее поступок.
Женщину арестовали и предъявили ей обвинение по части 3 статьи 30 и статье 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»). Прокуратура направила уголовное дело в суд.
Ранее стало известно, что в мусорном баке нашли новорожденную девочку, которой на вид было не более суток. Младенца доставили в медицинское учреждение. Сейчас прокуратура сообщила, что ребенок чувствует себя хорошо.
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