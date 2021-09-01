Московская прокуратура нашла мать выброшенного в мусорный бак ребенка

Экспертизой было установлено, что россиянка вменяема и не нуждается в психиатрической помощи — она осознавала, что она делает и к каким последствиям может привести ее поступок.

Женщину арестовали и предъявили ей обвинение по части 3 статьи 30 и статье 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»). Прокуратура направила уголовное дело в суд.

Ранее стало известно, что в мусорном баке нашли новорожденную девочку, которой на вид было не более суток. Младенца доставили в медицинское учреждение. Сейчас прокуратура сообщила, что ребенок чувствует себя хорошо.

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