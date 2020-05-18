Прокуратура проверит штраф прикованной к кровати москвички за нарушение изоляции

Прокуратура Москвы проверит законность штрафа, выписанного прикованной к кровати женщине-инвалиду за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что прокуроры дадут оценку законности постановления и примут соответствующие меры.

По данным портала URA.RU, профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова, которая имеет первую группу инвалидности и уже год не покидает свою квартиру, получила штраф в четыре тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции.

По словам женщины, накануне ей поставили диагноз ОРВИ, и в соответствии с принятыми московскими властями мерами по борьбе с коронавирусом она должна была установить на смартфон приложение «Социальный мониторинг», отслеживающее всех больных. Однако Карбулатова не смогла этого сделать в силу технических особенностей своего телефона. А другой смартфон ей не предоставили.

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