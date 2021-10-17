Промчавшегося на моноколесе по магистрали россиянина посчитали слабоумным

Мужчина, прокатившийся на моноколесе по одной из крупнейших магистралей в Москве, попал на видео. Ролик выложили в Telegram-канале «Москва с огоньком».

«Бесстрашный моноколесист замечен этой ночью на СВХ», — подписала видео администрация сообщества. На кадрах видно, как мужчина в шлеме едет на большой скорости по проезжей части.

Комментаторы осудили поведение москвича. Кто-то предложил в таких случаях изымать моноколесо и выписывать крупный штраф. Некоторые отметили, что из-за опасного поведения россиянин может попасть под колеса, а водитель, сбивший его, — сесть в тюрьму. «Слабоумие, отвага в действии», — с негодованием заключил один из юзеров.

«Нормально едет с краю, 60 километров в час для колес — безопасная скорость», — возразил другой пользователь. Ему ответили, что на моноколесах в принципе не стоит выезжать на проезжую часть.

Летом москвичи включили гироскутеры, электросамокаты и моноколеса в список самых раздражающих транспортных средств. Горожане сочли их опасными для окружающих.