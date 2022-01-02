Протаранивший столб и сбежавший водитель иномарки озадачил пользователей сети

В первый день года пьяный водитель за рулем Ford Mustang протаранил столб и сбежал с места ДТП. Опубликованное Telegram-каналом «Бушующий мир» видео с места событий озадачило пользователей сети.

На кадрах видно, как иномарка врезается в столб при попытке развернуться. Некоторое время машина стоит на месте, но после этого уезжает, несмотря на сильно приподнятый из-за аварии капот.