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Протаранивший столб и сбежавший водитель иномарки озадачил пользователей сети

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Протаранивший столб и сбежавший водитель иномарки озадачил пользователей сети
Кадр: Telegram-канал «Бушующий мир»

В первый день года пьяный водитель за рулем Ford Mustang протаранил столб и сбежал с места ДТП. Опубликованное Telegram-каналом «Бушующий мир» видео с места событий озадачило пользователей сети.

На кадрах видно, как иномарка врезается в столб при попытке развернуться. Некоторое время машина стоит на месте, но после этого уезжает, несмотря на сильно приподнятый из-за аварии капот.

«Можно без декораций постапокалипсис снимать», «Прям безумный Макс!» — написали в комментариях подписчики канала. Один из пользователей обеспокоенно заметил, что с пробитым радиатором водитель далеко не уедет. Еще один юзер предположил, что пьяный человек изначально убегал с места другой устроенной им аварии.

Ранее в Москве водитель каршеринга протаранил шесть припаркованных автомобилей.

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