Протестировано «машинное зрение» беспилотных «Ласточек»

На Московском центральном кольце состоялся очередной этап испытаний беспилотных «Ласточек». Об этом во вторник, 8 октября, пишет «Гудок».

Для тестирования на рельсах разместили маркеры в виде разноцветных квадратов из органического стекла на определенном расстоянии друг от друга, а также использовали тахеометр с целью максимальной точности измерения.

Впоследствии специалисты смогли откалибровать камеры беспилотного поезда, позволяющие определять габариты и положение объектов на пути, а также лидары — лазерные устройства определения расстояния до удаленных предметов. Так, системы способны распознавать как тормозные башмаки, так и любые потенциально опасные препятствия и предотвращать сход состава с рельсов.

По словам заведующего сектором компьютерного зрения «НИИАС» Ивана Дейлида, все полученные в ходе тестирования данные будут загружены в вычислительную систему. «Система обработает данные и сможет определять расстояние, размер и местоположение предметов на путях так же точно, как человек с абсолютным зрением. В случае опасности столкновения система даст команду на экстренное торможение и оповестит машиниста-оператора. Он примет решение о том, что делать дальше, сообразно обстановке», — пояснил он.

Отмечается, что калибровка систем беспилотных «Ласточек» продолжится и в следующем году. Пуск новых поездов намечен на 2021 год.

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