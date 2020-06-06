Вчера в 23:09
Прыгнувшую с моста москвичку достали из Москвы-реки
Фото: агентство «Москва»
Столичные спасатели достали из Москвы-реки москвичку, прыгнувшую с Садовнического моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что женщину удалось спасти. На данный момент ее осматривают медики.
Ранее 6 июня житель Москвы прыгнул в Москву-реку на спор с Краснохолмского моста, высота которого около 11 метров. После этого он не смог самостоятельно выбраться из воды, и спасать тонущего горожанина пришлось сотрудникам МЧС.
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