Прыжок бейсджампера с 47 этажа дома в Москве попал на видео

Бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом. Спортсмены прыгают с фиксированных объектов: зданий, антенн, мостов. В России бейсджампинг не запрещен, однако проникновение на объект, откуда осуществляются прыжки, может быть незаконным. Также существует административная ответственность за нарушение общественного порядка и безопасности.

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