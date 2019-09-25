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Прыжок бейсджампера с 47 этажа дома в Москве попал на видео

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Московский бейсджампер прыгнул с 47 этажа жилого комплекса «Савеловский-Сити». Кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На видео видно, как экстремал стоит на крыше здания, затем прыгает и удачно приземляется с парашютом. По информации канала, полиция не нашла бейсджампера, его личность также не удалось установить.

Бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом. Спортсмены прыгают с фиксированных объектов: зданий, антенн, мостов. В России бейсджампинг не запрещен, однако проникновение на объект, откуда осуществляются прыжки, может быть незаконным. Также существует административная ответственность за нарушение общественного порядка и безопасности.

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