Прыжок бейсджампера с 47 этажа дома в Москве попал на видео

Московский бейсджампер прыгнул с 47 этажа жилого комплекса «Савеловский-Сити». Кадры опубликовал Telegram-канал «112».
На видео видно, как экстремал стоит на крыше здания, затем прыгает и удачно приземляется с парашютом. По информации канала, полиция не нашла бейсджампера, его личность также не удалось установить.
Бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом. Спортсмены прыгают с фиксированных объектов: зданий, антенн, мостов. В России бейсджампинг не запрещен, однако проникновение на объект, откуда осуществляются прыжки, может быть незаконным. Также существует административная ответственность за нарушение общественного порядка и безопасности.
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